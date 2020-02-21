Орловцы просят установить светофор с кнопкой вызова на Поселковой в Лужках
Активисты регионального отделения ОНФ обратились в городскую администрацию с просьбой установить в Лужках еще один светофор. Они обратили внимание властей, что жители района беспокоятся за свою безопасность, когда переходят дорогу на улице Поселковой.
Напомним, в районе дома №1, за прошлый год произошло четыре аварии с участием пешеходов.
- Мы провели здесь рейд и зафиксировали активный транспортный поток. Улица слабо освещается и пешехода на улице сложно заметить. Кроме того. эта дорога очень перегружена грузовым транспортом, ведь в городе нет западного объезда. Новый светофор поможет снизить аварийность, – пояснил Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU