2020-02-21T11:22:17+03:00
Общество

Орловцы просят установить светофор с кнопкой вызова на Поселковой в Лужках

За последний год пешеходы уже четыре раза попадали здесь под машины
Наталья Меркулова
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Орловские общественники просят установить светофор с кнопкой вызова в ЛужкахОрловские общественники просят установить светофор с кнопкой вызова в ЛужкахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Активисты регионального отделения ОНФ обратились в городскую администрацию с просьбой установить в Лужках еще один светофор. Они обратили внимание властей, что жители района беспокоятся за свою безопасность, когда переходят дорогу на улице Поселковой.

Напомним, в районе дома №1, за прошлый год произошло четыре аварии с участием пешеходов.

- Мы провели здесь рейд и зафиксировали активный транспортный поток. Улица слабо освещается и пешехода на улице сложно заметить. Кроме того. эта дорога очень перегружена грузовым транспортом, ведь в городе нет западного объезда. Новый светофор поможет снизить аварийность, – пояснил Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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