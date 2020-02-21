2020-02-21T11:18:27+03:00
Общество

Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителей

В центре внимания встречи Андрей Клычкова с волонтерами регионального штаба ОНФ оказались обращения орловцев на прямую линию с Президентом
Ольга СУПОНЕВА
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Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителейГлава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне, 20 февраля, глава Орловской области встретился с волонтерами регионального штаба Обещроссийского народного фронта. Губернатор и общественники обсудили как конкретно в регионе решаются те или иные проблемы жителей. В центре внимания встречи стали вопросы и обращения, адресованные орловцами Президенту.

Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Представители регионального ОНФ, во главе с руководителем организации Владимиром Филоновым, задали губернатору и его команде вопросы, затронув острые темы. В их числе - нехватка медицинских кадров, проблема долевого строительства, развитие спорта в регионе, количество мест в школах, перевод всех учащихся на первую смену и строительство новых учреждений образования, доступная среда, транспортная проблема, наличие рабочих мест и проблема трудоустройства, социальная защита.

По словам губернатора, работа по всем направлениям планомерно ведется, но пообещать жителям решить все проблемы в один миг было бы нечестным.

Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Поставлена конкретная задача: ни одно обращение не может оставаться без внимания и люди должны получить реальную помощь. При этом не должно быть никакого популизма и пустых обещаний: если проблему нельзя решить сегодня, то людям надо четко сказать когда она будет решена, - отметил Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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