2020-02-21T10:59:15+03:00
Общество

В Орле пройдет флешмоб «МЧС за ЗОЖ»

Гостей и участников ждут зажигательные соревнования, конкурс селфи и подарки
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет флешмоб «МЧС за ЗОЖ»В Орле пройдет флешмоб «МЧС за ЗОЖ»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущую субботу сотрудники регионального главка МЧС России готовят для орловцев увлекательный спортивный флешмоб «МЧС за ЗОЖ» для всей семьи. Гостей и участников ждут веселые зажигательные соревнования, конкурс селфи и подарки.

На базе 1-ой пожарно-спасательной части Орла будет работать несколько тематических и интерактивных площадок, где можно будет узнать тайны огнетушителей, увлекательные истории пожарного братства и проверить собственные навыки в первой медпомощи и ориентации на местности.

Для любителей активного отдыха специалисты МЧС подготовили конкурсы надевания боевки, подъема гири, перетягивание каната, раскатывания пожарных рукавов и так далее. Восполнить силы можно будет на полевой кухне, отведав гречневую кашу от пожарных.

- Среди самых активных участников мы выберем самую спортивную семью и «Лучшее фото с флешмоба» в соцсетях с хештегами #мчсорел #мчс#флешмоб #МЧСзаЗОЖ. Ждём всех желающих! Обещаем, будет интересно, - обещают в пресс-службе ведомства.

КОГДА? ГДЕ?

22 февраля, 11.00

1-я пожарно-спасательной часть Орла (ул. Полесская, 59)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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