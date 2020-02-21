21 Февр. 2020 2020-02-21T10:35:29+03:00

В Орле выбрали лучшего автоинструктора. Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

Наставники начинающих водителей сдавали теорию и показали класс на автодроме

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В Орле прошел ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства среди инструкторов автошкол. Наставники начинающих водителей поменялись местами со своими учениками, сдавали теорию и показали «класс» на автодроме.

В этом году за звание лучшего поборолись 8 инструкторов, занимающихся подготовкой водителей категории «В». Каждый из них подготовил видеоролик по безопасности дорожного движения, продемонстрировал практические навыки первой медицинской помощи и сдал экзамен по ПДД.

Самым зрелищным состязанием стало скоростное маневрирование. Участники показали виртуозное прохождение всех элементов автодрома на высоких скоростях.

Победителей и призеров ждали памятные подарки, грамоты и кубки из рук руководителя Управления ГИБДД регионального УМВД полковника полиции Александра Коршунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU