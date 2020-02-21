2020-02-21T09:50:52+03:00
Происшествия

Орловец сел за руль пьяным и попал в ДТП с переворотом

Мужчине понадобилась срочная медицинская помощь
Наталья Меркулова
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Орловец сел за руль пьяным и попал в ДТП с переворотом. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиОрловец сел за руль пьяным и попал в ДТП с переворотом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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В четверг, 20 февраля, автомобильной дороге Русский Брод - Нижний Жерновец пьяный водитель попал в ДТП. Происшествие случилось в 8 часов утра в районе 2 км.

По данным Госавтоинспекции Орловской области, 57-летний мужчина за рулем отечественного «ВАЗ-21103» не справился с управлением, и из-за этого легковушка перевернулась вверх тормашками.

- В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в Центральную районную больницу города Ливен. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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