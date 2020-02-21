Орловец, напавший из-за денег на 89-летнюю родственницу, пошел под суд
Суд Хотынецкого района рассмотрит уголовное дело о жестоком нападении на пожилую женщину. Пенсионерка едва не погибла в собственном доме от рук родственника. Соседу чудом удалось услышать ее крики и придти на помощь.
По данным пресс-службы Прокуратуры Орловской области, злоумышленник проник в дом хитростью. У 89-летней старушки очень плохое зрение. Зная это, он претворился ее сыном, но стоило ему войти, как он набросился на женщину и начал ее избивать. Ему нужны были деньги.
Когда же пенсионерка стала звать на помощь, мужчина схватил ее платок и начал душить. В это время на зов погибающей успел прибежать односельчанин, который и остановил озверевшего преступника.
- Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по двум уголовным делам – «Разбой» и «Покушение на убийство». Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU