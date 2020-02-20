20 Февр. 2020 2020-02-20T17:05:21+03:00

Орловские поисковики ищут родственников капитана Петра Васильевича Кузнецова, погибшего под Кромами в 1943 году. Фото: ЦАМО РФ

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Орловские поисковики ищут родственников красноармейца, погибшего под Кромами 7 августа 1943 года. В это время капитану, офицеру связи 195 отделения танковой бригады Петру Васильевичу Кузнецову было всего 33 года.

Его останки и частично сохранившееся танковое обмундирования и фрагменты погон удалось обнаружить участникам поисковой общественной организации «Отечество» еще в мае прошлого года.

Через госархив удалось установить имя бойца, его звание, имя жены (Евдокия Дмитриевна Кузнецова) и домашний адрес (Кировская область, город Киров).

К поиску родственников подключились и сотрудники регионального Следственного комитета.

- Всех, кому что-либо известно о Кузнецове Петре Васильевиче и его семье, просим сообщить поисковикам или в следственное управление СК, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ регионального СК России по взаимодействию со СМИ.

Контактные телефоны: 8-910-207-05-25 или 8-953-626-07-12.

ИСТОЧНИК KP.RU