2020-02-20T17:05:21+03:00
Общество

Орловские поисковики ищут родственников красноармейца, погибшего под Кромами

Останки капитана Петра Кузнецова обнаружили в мае прошлого года
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские поисковики ищут родственников капитана Петра Васильевича Кузнецова, погибшего под Кромами в 1943 году. Фото: ЦАМО РФОрловские поисковики ищут родственников капитана Петра Васильевича Кузнецова, погибшего под Кромами в 1943 году. Фото: ЦАМО РФ
Изменить размер текста:

Орловские поисковики ищут родственников красноармейца, погибшего под Кромами 7 августа 1943 года. В это время капитану, офицеру связи 195 отделения танковой бригады Петру Васильевичу Кузнецову было всего 33 года.

Его останки и частично сохранившееся танковое обмундирования и фрагменты погон удалось обнаружить участникам поисковой общественной организации «Отечество» еще в мае прошлого года.

Через госархив удалось установить имя бойца, его звание, имя жены (Евдокия Дмитриевна Кузнецова) и домашний адрес (Кировская область, город Киров).

К поиску родственников подключились и сотрудники регионального Следственного комитета.

- Всех, кому что-либо известно о Кузнецове Петре Васильевиче и его семье, просим сообщить поисковикам или в следственное управление СК, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ регионального СК России по взаимодействию со СМИ.

Контактные телефоны: 8-910-207-05-25 или 8-953-626-07-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловском УГИБДД рассказали подробности ДТП с пешеходом и "КАМАЗом"
Орловские поисковики ищут родственников красноармейца, погибшего под Кромами
Орлу нужно 10 миллионов рублей, чтобы сделать приют для собак в бывшем свинарнике
В Орле для завода по утилизации биоотходов закупят оборудование на 46,7 млн рублей
21 февраля все школы Орла выйдут с карантина
Мэр Орла возмутился грязью на остановке в Лужках
В Орле транспортная полиция задержала мужчину с «синтетикой»
Орловец незаконно получил деньги на строительство дома в деревне
Утопивший подростка орловец отправится за решетку на 13 лет
В Орле машина сбила на зебре 26-летнюю девушку
Более 24 тысяч орловских школьников прошли социально-психологическое тестирование
Орловцев приглашают приехать на работу на велосипеде
В Орле сгорел «Рено Партнер»
В Орловской области «Тойота» насмерть сбила мужчину на проезжей части
В Орле воров автозапчастей нашли по следам машинного масла на руках
В Орловской области выбрали лучший студенческий отряд
В орловском поселке "КАМАЗ" сбил пешехода
Орловской молодежи предложили заявить о себе на всю страну
В Орле дворы многоэтажек отремонтируют по гарантии
В Орловской области обнаружили самолет, сбитый в 1943 году
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Орловским инспекторам ДПС вручили новые автомобили
В Орле на улице Металлургов в марте закроют движение
В Болховском и Зареченском микрорайонах Орла отпразднуют Масленицу
На "Посольство вкусной еды" в Орле завели дело по уклонению от налогов
Опубликовано видео задержания по "похоронному делу" в Орле
В Орле депутаты предложили запретить продажу энергетиков подросткам