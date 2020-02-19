В ГИБДД рассказали о подробностях смертельной аварии под Орлом

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:40:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госавтоинспекции рассказали о подробностях трагической аварии, случившейся на орловской дороге накануне, 18 февраля. В столкновении двух иномарок в Троснянском районе один человек погиб, трое пострадали.

Все случилось примерно в 9 часов 10 минут утра. 30-летний водитель на легковой "Шкоде" ехал по трассе М2 "Крым" со стороны Орла в сторону Курска.

Фото с места происшествия УГИБДД УМВД России по Орловской области

- На 449 км он допустил выезд на полосу встречного движения в месте, где разрешено, и столкнулся со встречным транспортным средством "Рено Кангу", - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

64-летний водитель "Рено" и его 73-летний пассажир покалечились и госпитализированы в Троснянскую районную больницу.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU