В ГИБДД рассказали о подробностях смертельной аварии под Орлом
В Госавтоинспекции рассказали о подробностях трагической аварии, случившейся на орловской дороге накануне, 18 февраля. В столкновении двух иномарок в Троснянском районе один человек погиб, трое пострадали.
Все случилось примерно в 9 часов 10 минут утра. 30-летний водитель на легковой "Шкоде" ехал по трассе М2 "Крым" со стороны Орла в сторону Курска.
Фото с места происшествия УГИБДД УМВД России по Орловской области
- На 449 км он допустил выезд на полосу встречного движения в месте, где разрешено, и столкнулся со встречным транспортным средством "Рено Кангу", - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
64-летний водитель "Рено" и его 73-летний пассажир покалечились и госпитализированы в Троснянскую районную больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU