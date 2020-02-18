Освещение в центре Орла обещали восстановить к концу февраля

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:32:48+03:00

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На рабочей планерке в администрации города сегодня, 18 февраля, вновь встал вопрос неработающих фонарей на улицах областного центра. Так, сейчас не горят несколько светильников на бульваре Победы и набережной Дубровинского.

Восстановить работу освещения чиновники-коммунальщики пообещали до конца месяца.

- Девять фонарей не работают на бульваре Победы, их восстановят к концу февраля. На набережной Дубровинского вандалы разбили 11 плафонов. Новые уже заказаны, установит их планируется, также, к концу месяца, - сообщил Артем Москвичеков, первый замначальника Управления коммунальным хозяйством администрации Орла.

"КП" следит за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU