Транспортные полицейские Орла отпраздновали 101 день рождения службы
Сегодня, 18 февраля, отмечается 101 год транспортной полиции. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел присоединились к празднованию.
На сегодняшний день в зоне оперативного обслуживания орловских транспортных полицейских - 635 километров железной дороги. Основными задачами полицейских является пресечение и раскрытие преступлений, предупреждение травматизма на железной дороге, работа с несовершеннолетними (в том числе изъятие с объектов железнодорожного транспорта безнадзорных детей и подростков), охрана порядка и безопасности граждан.
- В течение года полицейскими было организовано сопровождение более 3700 тысяч поездов дальнего следования и пригородного сообщения. В результате снизилось количество преступлений, совершаемых в подвижном составе, - рассказали об итогах работы "Комсомолке" в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел.
В честь праздничной даты состоялось торжественное собрание, на котором поздравление принимал личный состав и ветераны транспортной полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU