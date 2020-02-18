Транспортные полицейские Орла отпраздновали 101 день рождения службы

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:23:58+03:00

В ведении у линейного отдела МВД России на станции Орел - 635 километров железной дороги

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 февраля, отмечается 101 год транспортной полиции. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел присоединились к празднованию.

На сегодняшний день в зоне оперативного обслуживания орловских транспортных полицейских - 635 километров железной дороги. Основными задачами полицейских является пресечение и раскрытие преступлений, предупреждение травматизма на железной дороге, работа с несовершеннолетними (в том числе изъятие с объектов железнодорожного транспорта безнадзорных детей и подростков), охрана порядка и безопасности граждан.

- В течение года полицейскими было организовано сопровождение более 3700 тысяч поездов дальнего следования и пригородного сообщения. В результате снизилось количество преступлений, совершаемых в подвижном составе, - рассказали об итогах работы "Комсомолке" в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел.

В честь праздничной даты состоялось торжественное собрание, на котором поздравление принимал личный состав и ветераны транспортной полиции.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU