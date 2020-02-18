2020-02-18T18:23:58+03:00
Общество

Транспортные полицейские Орла отпраздновали 101 день рождения службы

В ведении у линейного отдела МВД России на станции Орел - 635 километров железной дороги
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ЛО МВД России на станции ОрелФото: ЛО МВД России на станции Орел
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Сегодня, 18 февраля, отмечается 101 год транспортной полиции. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел присоединились к празднованию.

На сегодняшний день в зоне оперативного обслуживания орловских транспортных полицейских - 635 километров железной дороги. Основными задачами полицейских является пресечение и раскрытие преступлений, предупреждение травматизма на железной дороге, работа с несовершеннолетними (в том числе изъятие с объектов железнодорожного транспорта безнадзорных детей и подростков), охрана порядка и безопасности граждан.

- В течение года полицейскими было организовано сопровождение более 3700 тысяч поездов дальнего следования и пригородного сообщения. В результате снизилось количество преступлений, совершаемых в подвижном составе, - рассказали об итогах работы "Комсомолке" в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел.

В честь праздничной даты состоялось торжественное собрание, на котором поздравление принимал личный состав и ветераны транспортной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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