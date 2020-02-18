2020-02-18T18:08:27+03:00
Общество

Родители орловских школьников попробовали сдать ЕГЭ

Матери и отцы будущих выпускников проверили свои знания в истории Отечества
Ольга СУПОНЕВА
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За партами сидели не школьники, а их родителиЗа партами сидели не школьники, а их родителиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 18 февраля, Орел присоединился к всероссийской акции сдачи Единого госэкзамена родителями. Мамы и папы школьников сели за парты, чтобы проверить свои знания истории Отечества, а заодно и узнать, насколько сложно будет их детям отвечать на вопросы тестов ЕГЭ.

Результаты взрослые узнают уже через пару дней Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Результаты взрослые узнают уже через пару днейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Акция в облцентре проходила сразу на двух площадках: в региональном центре оценки качества образования и лицее №4. Родителям предложили пройти всю процедуру от и до: начиная с правильного заполнения бланков, заканчивая тестами. Взрослые, так же как и предстоит их детям, зарегистрировались, сдачи мобильники и личные вещи, прошли через рамку металлодетектора.

Условия максимально приближены к реальным: никаких мобильников и строгое заполнение бланков Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Условия максимально приближены к реальным: никаких мобильников и строгое заполнение бланковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На тест было отведено 30 минут. Результаты станут известны уже через пару дней.

Цель акции - снять напряжение, связанное с подготовкой к сдаче Единого госэкзамена Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Цель акции - снять напряжение, связанное с подготовкой к сдаче Единого госэкзаменаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

СПРАВОЧНО

В этом году Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит с 3 февраля по 2 марта. Она призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять напряжение, связанное с подготовкой и сдачей единого госэкзамена.

Взрослые проверили, насколько хорошо они знают историю Отечества Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Взрослые проверили, насколько хорошо они знают историю ОтечестваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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