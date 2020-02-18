2020-02-18T17:52:57+03:00
Недвижимость

Движение по Высоковольтной улице Орла закроют на полтора месяца

Неудобства для автомобилистов связаны со строительством водовода
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Весной в Орле почти на полтора месяца закроют для движения улицу Высоковольтную. Причина - строительство водовода.

Закроют участок от дома №8 до развязки с трассой М2 "Крым". Автолюбителям придется потерпеть неудобства со 2 марта по 10 апреля, по крайне мере сейчас запланирован такой временной отрезок для перекрытия улицы. По пути к указанной дороге должны поставить информационные щиты о закрытии движения, чтобы для водителей такая дорожная обстановка не стала "сюрпризом".

- За отведенный под перекрытие движения промежуток времени МПП ВКХ «Орелводоканал» предстоит проложить порядка 710 метров. В целом же работы по строительству водовода завершатся к концу 2020 года, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

По планам, кольцевой водовод на Высоковольтной повысит мощность всей сети и улучшит качество воды для жителей Советского и Заводского района, а также Знаменки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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