2020-02-18T16:48:03+03:00
Общество

Столица подарит Орлу 50 автобусов «ЛИАЗ»

Управления городского хозяйства: «Их появление улучшит финансовую ситуацию в трамвайно-троллейбусном предприятии»
Наталья Меркулова
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Столица подарит Орлу 50 автобусов «ЛИАЗ»Столица подарит Орлу 50 автобусов «ЛИАЗ»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 17 февраля, тема улучшения работы общественного транспорта стала одной из главных на заседании профильного комитета облсовета. Вскоре горожан ждут столичные подарки - 50 автобусов «ЛИАЗ».

Именно их появление в Орле, считает Дмитрий Ветров (замначальника управления городского хозяйства и транспорта города), позволит улучшить финансовую ситуацию в МУП «ТТП». Напомним, сейчас у муниципального предприятия многомиллионные долги перед компаниями, поставляющими электроэнергию.

- Уже состоялся комиссионный выезд в Москву. Все автобусы были осмотрены. Признано, что они находятся в хорошем состоянии, - пояснил чиновник.

Кроме того, Дмитрий Ветров опроверг слухи о том, что в городе появится коммерческий маршрут, дублирующий троллейбус № 6 и уже успевший получить в местных СМИ название «Убийца ТТП». По его словам, это фейковая новость и автобус будет пересекаться с муниципальным транспортом только на двух остановках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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