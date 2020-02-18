Столица подарит Орлу 50 автобусов «ЛИАЗ»
В понедельник, 17 февраля, тема улучшения работы общественного транспорта стала одной из главных на заседании профильного комитета облсовета. Вскоре горожан ждут столичные подарки - 50 автобусов «ЛИАЗ».
Именно их появление в Орле, считает Дмитрий Ветров (замначальника управления городского хозяйства и транспорта города), позволит улучшить финансовую ситуацию в МУП «ТТП». Напомним, сейчас у муниципального предприятия многомиллионные долги перед компаниями, поставляющими электроэнергию.
- Уже состоялся комиссионный выезд в Москву. Все автобусы были осмотрены. Признано, что они находятся в хорошем состоянии, - пояснил чиновник.
Кроме того, Дмитрий Ветров опроверг слухи о том, что в городе появится коммерческий маршрут, дублирующий троллейбус № 6 и уже успевший получить в местных СМИ название «Убийца ТТП». По его словам, это фейковая новость и автобус будет пересекаться с муниципальным транспортом только на двух остановках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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