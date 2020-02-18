2020-02-18T15:36:52+03:00
Общество

Угроза расторжения контракта нависла в Орле над одним из перевозчиков

В этот раз в опалу попали маршрутки под №26: водители не соблюдают график движения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле перевозчику, чьи автобусы ходят по маршруту №26, грозит расторжение контракта. Горожане жалуются на водителей: автобусы не следуют расписанию, движутся нерегулярно, а порой и вовсе не дождешься свою маршрутку.

Тему обсуждали на рабочем совещании в администрации города сегодня, 18 февраля. Как рассказал Евгений Гришин, курирующий вопросы транспорта в горадминистрации, маршрут №26 "Ул. Часовая - сан. Лесной" проверили в выходные. Из 12 автобусов в рейс выходила только половина. Перевозчику направили претензию, запланированы очередные проверки. Если ситуация не изменится, контракт расторгнут.

- На текущей неделе администрацией Орла запланированы две выездные проверки. Также в рейд выйдет «Губернаторский контроль», - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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