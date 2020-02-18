Орловцам предложили посетить усадьбу Тургенева не выходя из дома
Жители Орловской области могут посетить усадьбу Тургенева в Спасском-Лутовиново не выходя из дома. Подробная онлайн-экскурсия для интернет-туристов позволит не только познакомиться с экспозицией дома писателя, но и предложит пройти квест по поиску артефакта.
Виртуальный тур представляет собой, скажем так, заочную прогулку по дому классика-орловца. Он предлагает посетить все комнаты усадьбы, посмотреть на парк с балкона мезонина, узнать об экспонатах, представленных в музее. Словом, получить представление о родовом доме Ивана Тургенева.
- Но все же главная задача виртуального тура – вызвать у зрителей желание лично побывать в доме Тургенева. Ведь только увидев все своими глазами, пообщавшись с экскурсоводами и прогулявшись по аллеям старинного парка, можно в полной мере насладиться атмосферой дворянской усадьбы, - отмечают в Спасском-Лутовиново.
Посетите усадьбу знаменитого литератора и вы - виртуальный тур здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU