В Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч саженцев
Стало известно, что в Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч молодых саженцев. Об этом на рабочей планерке в городской администрации заявил Евгений Гришин, руководитель Управления городского хозяйства и транспорта.
В этом году УКХ планирует отфрезеровать пни от 2 тысяч 214 деревьев, спиленных в прошлые годы, а затем обновить «зеленый фонд». Их место займут две с половиной тысяч деревьев, еще столько же высадят на новых местах.
- Торги на работы по озеленению начнутся на этой неделе. «Зеленстрой» уже высказал свое намерение участвовать в них, - рассказал Евгений Гришин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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