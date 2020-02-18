2020-02-18T15:04:04+03:00
Общество

В Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч саженцев

Масштабные озеленительные планы начнут воплощать весной
Наталья Меркулова
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В Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч саженцевВ Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч саженцевФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Стало известно, что в Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч молодых саженцев. Об этом на рабочей планерке в городской администрации заявил Евгений Гришин, руководитель Управления городского хозяйства и транспорта.

В этом году УКХ планирует отфрезеровать пни от 2 тысяч 214 деревьев, спиленных в прошлые годы, а затем обновить «зеленый фонд». Их место займут две с половиной тысяч деревьев, еще столько же высадят на новых местах.

- Торги на работы по озеленению начнутся на этой неделе. «Зеленстрой» уже высказал свое намерение участвовать в них, - рассказал Евгений Гришин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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