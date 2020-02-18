2020-02-18T15:20:13+03:00
Общество

Автопарк дорожной техники в Орловской области пополнится

Еще 12 машин поступит в регион
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области в ближайшее время пополнится автопарк дорожной техники. В регион поступят еще 12 машин.

Речь об этом велась на аппаратном совещании в администрации области накануне, 17 февраля. Как сообщил начальник «Орелгосзаказчика» Сергей Волков, будут закуплены тягая, трактор, косилки, фрезы, комбинированные дорожные машины, экскаватор и другая техника. Предусмотрено на покупку техники 35 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, купить, доставить в регион и запустить в эксплуатацию новые машины должны в срок до 30 апреля текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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