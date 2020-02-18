Автопарк дорожной техники в Орловской области пополнится
В Орловской области в ближайшее время пополнится автопарк дорожной техники. В регион поступят еще 12 машин.
Речь об этом велась на аппаратном совещании в администрации области накануне, 17 февраля. Как сообщил начальник «Орелгосзаказчика» Сергей Волков, будут закуплены тягая, трактор, косилки, фрезы, комбинированные дорожные машины, экскаватор и другая техника. Предусмотрено на покупку техники 35 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, купить, доставить в регион и запустить в эксплуатацию новые машины должны в срок до 30 апреля текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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