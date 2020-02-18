2020-02-18T14:43:38+03:00
Общество

В орловских школах могут продлить карантин

За неделю в регионе заболели гриппом и ОРВИ 6 тысяч 671 человек
Наталья Меркулова
Поделиться:
В орловских школах могут продлить карантинВ орловских школах могут продлить карантинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 февраля, на рабочей планерке в городской администрации обсудили ситуацию с карантином в школах. Напомним, на прошлой неделе все образовательные учреждения облцентра закрыли из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным регионального Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля в области медики зарегистрировали 6 тысяч 671 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, причем 58,8% среди детей.

- В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 4%. Однако недельный эпидемический порог все еще превышен среди детей 3-6 лет и 7-14 лет, в возрастной группе 15 лет и старше, - поясняют в ведомстве.

В связи с этим карантин действует до 20 февраля. Затем, если процент заболевших останется на высоком уровне, то его продлят.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угроза расторжения контракта нависла в Орле над одним из перевозчиков
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Орловцам предложили посетить усадьбу Тургенева не выходя из дома
В Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч саженцев
Автопарк дорожной техники в Орловской области пополнится
В орловских школах могут продлить карантин
В первый день весны центр Орла перекроют
Городские власти пообещали убрать «приют для бомжей» из жилого дома в Орле
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Орлом
Андрей Клычков рассказывает о возможностях Орловщины в Объединенных Арабских Эмиратах
Общественники подсчитали, сколько в Орле «убитых дорог»
В Орле прошли торги по ремонту улицы 5 Августа
Сегодня в Орле пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»