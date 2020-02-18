В орловских школах могут продлить карантин

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:43:38+03:00

За неделю в регионе заболели гриппом и ОРВИ 6 тысяч 671 человек

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Сегодня, 18 февраля, на рабочей планерке в городской администрации обсудили ситуацию с карантином в школах. Напомним, на прошлой неделе все образовательные учреждения облцентра закрыли из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным регионального Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля в области медики зарегистрировали 6 тысяч 671 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, причем 58,8% среди детей.

- В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 4%. Однако недельный эпидемический порог все еще превышен среди детей 3-6 лет и 7-14 лет, в возрастной группе 15 лет и старше, - поясняют в ведомстве.

В связи с этим карантин действует до 20 февраля. Затем, если процент заболевших останется на высоком уровне, то его продлят.

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ИСТОЧНИК KP.RU