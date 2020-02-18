2020-02-18T13:32:24+03:00
Общество

В первый день весны центр Орла перекроют

Автолюбителям придется искать пути объезда: в облцентре развернутся масленичные гуляния
Ольга СУПОНЕВА
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Центр города перекроют 1 марта - Орел будет праздновать МасленицуЦентр города перекроют 1 марта - Орел будет праздновать МасленицуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле в первый день весны перекроют центр города для движения автомобилей. Водителям придется заранее подумать, как проехать и где оставить машину: в городе развернутся масленичные гуляния.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, 1 марта с 11.00 и до 16.00 будет запрещена стоянка транспорта на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома №28 по улице Максима Горького до площади Ленина.

Движение будет закрыто по площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, по улице Максима Горького от Брестской до площади Ленина - с 11.00 до 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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