2020-02-18T11:53:44+03:00
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Орлом

Столкнулись "Шкода" и "Рено"
Ольга СУПОНЕВА
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На месте работали спасателиНа месте работали спасателиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Сегодня утром, 18 февраля, в Орловской области произошло трагическое ДТП. На трассе в Троснянском районе столкнулись две иномарки: один человек погиб, трое пострадали.

Авария произошла примерно в 9 часов на трассе М2 "Крым". Как установлено предварительно, водитель легкового автомобиля "Шкода Октавиа" не справился с управлением и допустил столкновение с "Рено".

- В результате аварии один человек погиб и три с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Троснянскому району. Ведется сбор первоначальных данных о дорожно-транспортном происшествии, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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