Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Орлом
Сегодня утром, 18 февраля, в Орловской области произошло трагическое ДТП. На трассе в Троснянском районе столкнулись две иномарки: один человек погиб, трое пострадали.
Авария произошла примерно в 9 часов на трассе М2 "Крым". Как установлено предварительно, водитель легкового автомобиля "Шкода Октавиа" не справился с управлением и допустил столкновение с "Рено".
- В результате аварии один человек погиб и три с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Троснянскому району. Ведется сбор первоначальных данных о дорожно-транспортном происшествии, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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