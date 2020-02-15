В Орле "Тойота" сбила 10-летнего мальчика

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:33:41+03:00

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В Орле легковая иномарка сбила ребенка. Юный пешеход в ДТП получил травмы.

Авария произошла сегодня, 15 февраля, в Советском районе города. Примерно в 11.45 55-летний водитель за рулем "Тойоты Аурис" ехал по прилегающей территории со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Тургенева.

- В районе дома №16/18 по ул. Октябрьская, произошел наезд на пешехода - мальчика 2010 г.р., который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ребенка доставили в больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отправили на домашнее лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU