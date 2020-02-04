2020-02-04T08:19:49+03:00
Спорт

В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдо

В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из 17 регионов страны
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдоВ Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущие выходные орловцев ждут захватывающие соревнования дзюдоистов из 17 регионов России. Около 200 юношей и девушек в возрасте до 23 лет поборются за звание лучших в ЦФО.

- На татами выйдут бойцы в 14 весовых категориях. Победители спортивных соревнований примут участие в финале Первенства России по дзюдо 2020 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

8 февраля

в 10.00 (начало соревнований)

в 13.00 (торжественное открытие)

ТМК «ГРИНН»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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