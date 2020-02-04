В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдо
В грядущие выходные орловцев ждут захватывающие соревнования дзюдоистов из 17 регионов России. Около 200 юношей и девушек в возрасте до 23 лет поборются за звание лучших в ЦФО.
- На татами выйдут бойцы в 14 весовых категориях. Победители спортивных соревнований примут участие в финале Первенства России по дзюдо 2020 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
КОГДА? ГДЕ?
8 февраля
в 10.00 (начало соревнований)
в 13.00 (торжественное открытие)
ТМК «ГРИНН»
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ИСТОЧНИК KP.RU