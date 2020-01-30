2020-01-30T17:39:04+03:00
Общество

Орловец дал другу банковскую карту, чтобы расплатиться в кафе и остался без денег

В суде мужчина раскаялся, но наказания избежать не смог
Наталья Меркулова
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Орловцу придется заплатить крупный штраф за кражу с банковской карты другаОрловцу придется заплатить крупный штраф за кражу с банковской карты другаФото: Архив "КП"
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Орловец дал другу банковскую карту, что расплатиться в кафе и остался без денег. Происшествие случилось в районном центре Покровского района.

Вместо того чтобы оплатить счет, мужчина снял в банкомате с чужой карты 17 тысяч рублей и потратил на себя. В итоге на воришку завели уголовное дело.

Позже он сознался в преступлении, раскаялся и вернул похищенные деньги, но ответственности избежать не удалось.

- Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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