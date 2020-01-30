2020-01-30T17:17:26+03:00
Общество

В Орле депутаты могут стать наставниками для трудных подростков

С такой идеей выступили правоохранители на сегодняшней сессии горсовета
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловским депутатам предложили стать наставниками для трудных подростков. Идея поступила от правоохранителей на сегодняшней, 30 января, сессии горсовета.

О криминогенной остановке в городе в 2019 году, в том числе и о преступлениях, совершаемых подростками, рассказал Сергей Бахтин, главный полицейский города. Он отметил, что в прошлом году несовершеннолетние совершили в областном центре 99 преступлений.

- Мы применяем практику наставничества, но, в основном, наставниками становятся участковые или педагоги. Случаев, когда кто-то из общественных деятелей или депутатов взял бы шефство над трудным подростом - нет, - отметил начальник УМВД России по городу Орлу.

Присутствовавший на сессии прокурор Советского района Владимир Ничипорчук предложил народным избранникам поучаствовать в работе с неблагополучными подростками. Идея отклик нашла, по крайне мере среди части депутатов. Так, полицейских за работу поблагодарил Владимир Букалов и отметил, что такой опыт был бы полезен и что это посильная помощь правоохранителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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