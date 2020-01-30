2020-01-30T17:03:45+03:00
Общество

В школах Орловской области дети ушли на внеплановые каникулы из-за простуды

Карантин введен по классам, а в одном их учебных учреждений домой распустили всех школьников
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В школах Орловщины объявлен карантин. Из-за роста заболеваемости простудой внеплановые каникулы начались в 17 учебных учреждениях: в 16 школах карантин по классам, а в одной по домам распустили всех учеников.

Карантин назначен в школах Орла и Орловского района, Ливенского и Малоархангельского районов.

В целом в регионе возросло число подхвативших ОРВИ. Не обошел стороной Орловщину и грипп. Уже зарегистрированы случаи так называемого свиного гриппа и гриппа В.

- При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Острые респираторные инфекции же за неделю подхватили почти 4 тысячи человек. Сильнее всего заражению подвержены дети в возрасте до 14 лет: из число от общего количество заболевших составило 60,2 %.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле депутаты могут стать наставниками для трудных подростков
В школах Орловской области дети ушли на внеплановые каникулы из-за простуды
На новогодней карусели в Орле прокатилось больше 25 тысяч человек
Администрация Орла попробует продать акции "Орел-Отель"
В Орле выселять пьяного постояльца из гостиницы пришлось с силовиками
В Орле пройдет аукцион на 103 рекламные конструкции
В Орле пройдет концертный тур музыкального проекта «Junior Music Tour»
В Орловской области зафиксировано 13 очагов АЧС
Орловчанка после ссоры с подругой забрала у нее телефон и уехала
В Орле заблокировали 16 интернет-сайтов, продающих паспорта и дипломы
Орловские МУПы могут попасть под реорганизацию
Под Орлом «Лада» протаранила «Опель»
Проекты благоустройства орловских городов примут участие во Всероссийском конкурсе
Фотофакт: парк Ботаника в Орле превратился в каток
Больше четырех кило марихуаны нашли полицейские у орловца в гараже
Мэр Орла возмутился уборкой парков и пригрозил расторжением контракта подрядчику
Орловчанку, находящуюся в федеральном розыске, поймали при краже продуктов