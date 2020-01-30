В школах Орловской области дети ушли на внеплановые каникулы из-за простуды
В школах Орловщины объявлен карантин. Из-за роста заболеваемости простудой внеплановые каникулы начались в 17 учебных учреждениях: в 16 школах карантин по классам, а в одной по домам распустили всех учеников.
Карантин назначен в школах Орла и Орловского района, Ливенского и Малоархангельского районов.
В целом в регионе возросло число подхвативших ОРВИ. Не обошел стороной Орловщину и грипп. Уже зарегистрированы случаи так называемого свиного гриппа и гриппа В.
- При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Острые респираторные инфекции же за неделю подхватили почти 4 тысячи человек. Сильнее всего заражению подвержены дети в возрасте до 14 лет: из число от общего количество заболевших составило 60,2 %.
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ИСТОЧНИК KP.RU