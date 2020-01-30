На новогодней карусели в Орле прокатилось больше 25 тысяч человек
Карусель, установленная в самом сердце Орла на период новогодних праздников, пользовалась у орловцев и гостей города популярность. Больше 25 тысяч человек успели покатиться на аттракционе, отдавая по 100 рублей за билет, а значит прибыль составила больше 2 с половиной миллионов рублей. О том, куда же пойдут вырученные средства, мы спросили советника губернатора.
- Карусель была установлена на спонсорские средства, бюджетных денег потрачено не было. Однако губернатор принял решение, что выручка может пойти на благо городу: все собранные с работы аттракциона средства пойдут на нужды Городского парка. Часть денег будет потрачена на подготовку к празднованию масленицы, часть пойдет на замену светового и музыкального оборудования, - рассказал Сергей Лежнев корреспонденту "КП".
Советник отметил, что если у представителей бизнес-сообщества Орловской области появится желание проявить инициативу и сделать для города и горожан что-то подобное, то чиновники только будут рады и пойдут навстречу.
Отметим, что популярностью пользуется и каток под открытым небом, установленный на главной площади. Здесь успело прокатиться больше 18 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU