Администрация Орла попробует продать акции "Орел-Отель"

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:19:51+03:00

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В администрации Орла вновь зашла речь о продаже акций "Орел-Отель". 100% акций оценили в 1 млрд 93 млн рублей.

Тема обсуждалась сегодня, 30 января, на заседании орловского горсовета. У депутатов она вызвала достаточно бурную реакцию: прозвучала мысль о том, что данные акции - последнее, что можно продать.

- Это временные меры. Продадите вы сейчас акции, а тот, кто придет на смену нынешнему руководству что будет продавать? Администрация не ищет выхода из ситуации, - возмутился депутат Евгений Косогов.

Однако дело ограничилось обсуждением. Народные избранники поддержали предложение горадминистрации и проголосовали за.

Теперь акции будут выставлены на продажу единым пакетом, без разбивки в 75% и 25%, как это было ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU