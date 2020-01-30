В Орле выселять пьяного постояльца из гостиницы пришлось с силовиками

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:15:18+03:00

На просьбы персонала покинуть номер дебошир только обложил сотрудников матом и потребовал бесплатное проживание

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В Орле росгвардейцам пришлось прийти на помощь к персоналу гостиницы и унимать пьяного постояльца. Дебошир отказывался покидать занимаемый номер в назначенное время, обложил сотрудников матом и требовал разрешить ему жить здесь и дальше...бесплатно.

Все случилось накануне вечером. 31-летний постоялец крепко приложился к бутылке, а когда пришло время выезжать решил, что банкет надо продолжить. Администратор вызвал силовиков.

- Для задержания хулигана администратор заведения вызвал сотрудников вневедомственной охраны, которые вскоре прибыли на место происшествия. Росгвардейцы пояснили 31-летнему гражданину последствия его противоправных действий и передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU