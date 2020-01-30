2020-01-30T12:36:42+03:00
Экономика

В Орле пройдет аукцион на 103 рекламные конструкции

Доходы от торгов должны пополнить городской бюджет
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет аукцион на 103 рекламные конструкцииВ Орле пройдет аукцион на 103 рекламные конструкцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 29 января, на рабочем совещании в администрации Орла обсудили ситуацию с торгами по местам на рекламных конструкциях. Всего вакантными на данный момент остаются 103 объекта.

Ближайший аукцион запланировал на следующий месяц, а средства от него должны пополнить городской бюджет. Однако одновременно с этим идет снос старых конструкций, которые собственники установили незаконно.

- Остальные конструкции, которые ранее входили в установленную схему размещения, выставлены на торги. Департаментом получены гарантийные письма о том, что если собственник такой конструкции не победит на аукционе и лишится возможности размещать рекламу, то он демонтирует объект самостоятельно, - сообщил Сергей Поляков, замначальника управления муниципального имущества и землепользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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