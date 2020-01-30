2020-01-30T12:01:24+03:00
Звезды

В Орле пройдет концертный тур музыкального проекта «Junior Music Tour»

На сцене областной филармонии выступят победители телеконкурса Синяя птица» и «Щелкунчик»
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет концертный тур музыкального проекта «Junior Music Tour»В Орле пройдет концертный тур музыкального проекта «Junior Music Tour»
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В Орле пройдет концертный тур музыкального проекта «Junior Music Tour». На сцене областной филармонии выступят победители телеконкурса Синяя птица», «Щелкунчик» и юные звезды международных музыкальных конкурсов.

В сопровождении Орловского губернаторского симфонического оркестра в концерте примут участие Матвей Блюмин (скрипка), Федор Орлов (фортепиано), Андрей Рязанцев (кларнет), Агафья Корзун (фортепиано), Варвара Кутузова (фортепиано).

Знатоков классической музыки порадует исполнение Вагнера, Шумана, Чайковского, Сибелиуса, Лядова, Копланда и Цфасмана.

Справки по телефону: 76-46-60 (касса)

КОГДА? ГДЕ?

10 февраля, 19.00

Большой концертный зал филармонии (бывший ДКЖД, Привокзальная площадь, 8)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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