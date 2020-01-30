В Орле пройдет концертный тур музыкального проекта «Junior Music Tour»
В Орле пройдет концертный тур музыкального проекта «Junior Music Tour». На сцене областной филармонии выступят победители телеконкурса Синяя птица», «Щелкунчик» и юные звезды международных музыкальных конкурсов.
В сопровождении Орловского губернаторского симфонического оркестра в концерте примут участие Матвей Блюмин (скрипка), Федор Орлов (фортепиано), Андрей Рязанцев (кларнет), Агафья Корзун (фортепиано), Варвара Кутузова (фортепиано).
Знатоков классической музыки порадует исполнение Вагнера, Шумана, Чайковского, Сибелиуса, Лядова, Копланда и Цфасмана.
Справки по телефону: 76-46-60 (касса)
КОГДА? ГДЕ?
10 февраля, 19.00
Большой концертный зал филармонии (бывший ДКЖД, Привокзальная площадь, 8)
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