В Орловской области зафиксировано 13 очагов АЧС

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:47:26+03:00

Больше всего случаев гибели диких кабанов зафиксировано в Корсаковском районе

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В среду, 29 января, в администрации Орловской области обсудили ситуацию с распространением вируса африканской чумы свиней. Сейчас в регионе зафиксировано 13 очагов АЧС.

Больше всего случаев заболевания диких кабанов, которые способны заражать и домашних свиней, в Корсаковском районе (8 случаев). Еще три зарегистрировано в Новодеревеньковском и по одному в Мценском и Новосильском районах.

- В соответствии с Указом Губернатора на этих территориях введен карантина по АЧС и ведется регулирование численности дикого кабана до уровня в 0,25 особи на 1 тысячу гектаров, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Владельцам охотхозяйств рекомендовано перенести прикормочные площадки для кабанов на безопасное расстояние (не менее 5 км) от очагов АЧС и от свиноводческих предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU