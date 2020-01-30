30 Янв. 2020 2020-01-30T09:56:59+03:00

В Орле заблокировали 16 интернет-сайтов, продающих паспорта и дипломы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Владельцев объявлений могут привлечь к уголовной ответственности

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После мониторинга сети Интернет орловская прокуратура обнаружила 16 сайтов, на которых предлагалось купить российские паспорта, документы для постановки на миграционный учет, медицинские справки и дипломы об образовании.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области, сотрудники ведомства обратились в суд, где информацию, размещенную на Интернет-ресурсах, признали незаконной. Теперь она заблокирована.

Однако этим инцидент не исчерпан. Материалы направлены полицию для проверки по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования.

- За подделку официального документа, штампов, печатей, бланков, их использование и сбыт предусмотрена уголовная ответственность. – пояснили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU