В Орле заблокировали 16 интернет-сайтов, продающих паспорта и дипломы
После мониторинга сети Интернет орловская прокуратура обнаружила 16 сайтов, на которых предлагалось купить российские паспорта, документы для постановки на миграционный учет, медицинские справки и дипломы об образовании.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области, сотрудники ведомства обратились в суд, где информацию, размещенную на Интернет-ресурсах, признали незаконной. Теперь она заблокирована.
Однако этим инцидент не исчерпан. Материалы направлены полицию для проверки по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования.
- За подделку официального документа, штампов, печатей, бланков, их использование и сбыт предусмотрена уголовная ответственность. – пояснили «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU