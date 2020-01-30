2020-01-30T09:26:41+03:00
Экономика

Орловские МУПы могут попасть под реорганизацию

В городской администрации задумались о будущем муниципальных аптек, столовых и бань
Наталья Меркулова
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Орловские МУПы могут попасть под реорганизациюОрловские МУПы могут попасть под реорганизациюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В среду, 29 января, на рабочей планерке в администрации Орла обсудили будущее городских муниципальных предприятий. В ближайшее время они могут попасть под реорганизацию.

По поручению мэра Орла Василия Новикова, администрация в течение двух недель должна предоставить план по оживлению эффективности работы МУПов и заодно просчитать экономическую пользу от их объединения. Речь идет о слиянии трех муниципальных аптек, муниципальных столовых и Банно-прачечного хозяйства с МУП «Орелбыт».

- Также мэр настоятельно рекомендовал главе администрации Александру Муромскому ликвидировать убыточные предприятия, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского городского совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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