Орловские МУПы могут попасть под реорганизацию
В среду, 29 января, на рабочей планерке в администрации Орла обсудили будущее городских муниципальных предприятий. В ближайшее время они могут попасть под реорганизацию.
По поручению мэра Орла Василия Новикова, администрация в течение двух недель должна предоставить план по оживлению эффективности работы МУПов и заодно просчитать экономическую пользу от их объединения. Речь идет о слиянии трех муниципальных аптек, муниципальных столовых и Банно-прачечного хозяйства с МУП «Орелбыт».
- Также мэр настоятельно рекомендовал главе администрации Александру Муромскому ликвидировать убыточные предприятия, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского городского совета.
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ИСТОЧНИК KP.RU