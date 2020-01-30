30 Янв. 2020 2020-01-30T09:06:35+03:00

Под Орлом «Лада» протаранила «Опель». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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Вчера, 29 января, на автодороге «Орел-Лунево» в районе 3 км произошло ДТП. Отечественная легковушка не уступила дорогу иномарке.

Инцидент случился около пяти часов вечера, когда 48-летний водитель «Лады Весты» начал поворот. В это время по главной дороге со стороны Орла ехал автомобиль «Опель Зафира». Избежать столкновения не удалось. Затем иномарку развернуло и она врезалась в земляной вал вдоль дороги.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» получил телесные повреждения. После медицинского осмотра он отпущен на амбулаторное лечение, - пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 10 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU