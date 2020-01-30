Проекты благоустройства орловских городов примут участие во Всероссийском конкурсе
Вчера, 29 января, в Орле подвели итоги готовности региона к большому Всероссийскому конкурсу на лучший проект создания комфортной городской среды. На нем нашу область будут представлять пять городов.
Среди участников - Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск и Малоархангельск. Их проекты благоустройства получили одобрение архитектурного бюро и региональных властей, а вот Новосилю, который также планировал войти в список участников, придется доделывать свои наработки до следующего года.
- Целью конкурса – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, повышение качества жизни и привлечение в город туристов, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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