Проекты благоустройства орловских городов примут участие во Всероссийском конкурсе

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 29 января, в Орле подвели итоги готовности региона к большому Всероссийскому конкурсу на лучший проект создания комфортной городской среды. На нем нашу область будут представлять пять городов.

Среди участников - Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск и Малоархангельск. Их проекты благоустройства получили одобрение архитектурного бюро и региональных властей, а вот Новосилю, который также планировал войти в список участников, придется доделывать свои наработки до следующего года.

- Целью конкурса – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, повышение качества жизни и привлечение в город туристов, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU