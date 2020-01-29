В Орловской области заведующую детсадом оштрафовали за потраченные не по назначению средства
В Орловской области оштрафовали заведующую детским садом за нарушению бюджетного законодательства. Десять тысяч рублей пришлось заплатить руководителю детсада №2 города Малоархангельска.
Нарушения выявила прокуратура. Деньги дошкольному учреждению были выделены в качестве субсидии на конкретную цель (выполнение программы "Развитие дошкольного образования"), но ими погасили кредиторскую задолженность.
- По факту нарушений прокуратурой района в отношении заведующей муниципального учреждения прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении. Она привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU