2020-01-28T10:02:18+03:00
Экономика

Доходы бюджета Орловской области выросли на почти на 2 млрд рублей

Региональный Департамент финансов отчитался о сокращении госдолга
Наталья Меркулова
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Доходы бюджета Орловской области выросли на почти на 2 млрд рублей в 2019 годуДоходы бюджета Орловской области выросли на почти на 2 млрд рублей в 2019 годуФото: Архив "КП"
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В понедельник, 27 января, на аппаратном совещании в областной администрации обсудили состояние регионального бюджета за прошлый год. Затронули тему и государственного долга Орловской области.

По данным замруководителя Департамента финансов Дмитрия Шахова, доходы бюджета выросли 1 млрд 897,1 млн рублей или 5,7%, по сравнению с 2018 годом. В целом же они составили 35 млрд 119,4 млн рублей.

- Средства областного бюджета в первую очередь пошли на финансирование заработная плата работникам бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты, а также страховые взносы на обязательное медицинское страхование и межбюджетные трансферты районам и городским округам, - пояснил Дмитрий Шахонов.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2020 года объем государственного долга Орловской области сократился на 310 миллионов 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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