2020-01-28T09:28:47+03:00
Спорт

В Орле прошло Открытое первенство города по каратэ

На татами вышли 275 юных спортсменов из 6 регионов
Наталья Меркулова
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В Орле прошло Открытое первенство города по каратэ. Фото пресс-службы Администрации ОрлаВ Орле прошло Открытое первенство города по каратэ. Фото пресс-службы Администрации Орла
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В воскресенье, 26 января, в спорткомплексе «Гринн» прошло Открытое первенство города Орла по каратэ. За звания лучших поборолись спортсмены в возрасте 10-15 лет.

Всего в этот день на татами вышли 275 участников из 6 регионов России - Орловской, Смоленской, Брянской, Калужской, Воронежской и Тульской областей.

Орловцы показали лучшие результаты в общекомандном зачете и пополнили спортивную копилку 48 медалями (16 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых).

На втором месте оказались спортсмены из Воронежа, завоевавшие 12 медалей (по четыре всех категорий). Замкнули тройку лидеров каратисты из Калуги — у них на счету два «золота» и одно «серебро».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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