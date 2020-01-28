В Орле прошло Открытое первенство города по каратэ
В воскресенье, 26 января, в спорткомплексе «Гринн» прошло Открытое первенство города Орла по каратэ. За звания лучших поборолись спортсмены в возрасте 10-15 лет.
Всего в этот день на татами вышли 275 участников из 6 регионов России - Орловской, Смоленской, Брянской, Калужской, Воронежской и Тульской областей.
Орловцы показали лучшие результаты в общекомандном зачете и пополнили спортивную копилку 48 медалями (16 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых).
На втором месте оказались спортсмены из Воронежа, завоевавшие 12 медалей (по четыре всех категорий). Замкнули тройку лидеров каратисты из Калуги — у них на счету два «золота» и одно «серебро».
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ИСТОЧНИК KP.RU