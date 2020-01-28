2020-01-28T09:09:26+03:00
Общество

Стало известен размер выплат за рождение первого ребенка в Орловской области

Платить пособие на малыша будут до его трехлетия
Наталья Меркулова
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В Орловской области утвердили размер выплат за рождение и усыновление первого ребенкаВ Орловской области утвердили размер выплат за рождение и усыновление первого ребенкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Стало известен размер ежемесячных выплат за рождение или усыновление первого ребенка в Орловской области. Эта сумма составит 10 тысяч 316 рублей.

Такие данные приводит региональный Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Однако получить их смогут только те, кто отвечает некоторым требованиям.

Во-первых, эти выплаты рассчитаны на малышей, которые родились или были усыновлены после 1 января 2018 года. Во-вторых, родители и ребенок должны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории нашей страны.

Кроме того, важным условием является то, что размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, т.е. 22 тысячи 248 рублей.

- Заявление о назначении ежемесячной выплаты необходимо подать в учреждение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, а также через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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