2020-01-28T08:52:07+03:00
Общество

В Орловской области появится организация по использованию объектов культурного наследия

Основной функцией нового учреждения станет разработка проектов реставрации и археологические исследования
Наталья Меркулова
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В Орловской области появится организация по использованию объектов культурного наследияВ Орловской области появится организация по использованию объектов культурного наследияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 27 января, на аппаратном совещании в областной администрации обсудили состояние объектов культурного наследия в регионе и перспективы их использования. Встал вопрос и о реставрации.

Так, губернатор Андрей Клычков предложил создать специальное региональное государственное учреждение, которое займется разработкой проектов границ защитных зон, реставрации и археологическими исследованиями. Сейчас же большинство этих функций принадлежит Управлению по государственной охране объектов культурного наследия.

- В настоящее время в едином реестре Минкульта России значится около двух тысяч объектов, расположенных на территории Орловской области. Управление ведет надзор за их состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Именно Управлению и предстоит проработать все вопросы по созданию нового учреждения. Сроки его появления пока не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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