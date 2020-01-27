2020-01-27T17:31:16+03:00
Происшествия

Орловские следователи раскрыли почти два десятка преступлений из прошлого

В 2019 году удалось вычислить преступников из нулевых
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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За 2019 год орловские следователи раскрыли 19 преступлений прошлых лет. В их числе и особо тяжкие.

Цифры были озвучены на заседании коллегии, которая состоялась в региональном управлении Следственного Комитета в конце минувшей недели. Как рассказал глава орловского следкома Анатолий Щуров, среди раскрытых преступлений из прошлого - 7 тяжких и особо тяжких, в том числе два убийства.

Так, удалось вычислить преступников еще в 2000 году совершивших разбой и покушение на убийство. Почти два десятка лет назад разбойники из Курской области остановили автомобиль и напали на водителя и пассажира под Мценском, чтобы разжиться деньгами. Следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы суд дал фигурантам приличные сроки: 9 и 14 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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