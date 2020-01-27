Ушел из жизни экс-начальник железнодорожной станции Орел

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:38:33+03:00

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Бывший начальник станции Орел, начальник Орловского отделения Московской железной дороги Виктор Будовский скончался на 72 году жизни. Его не стало 24 января.

О кончине сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области. Уроженец Орловской области, на железной дороге он прошел длинный путь, долгое время в разных должностях работал на станции Орел. С 1999 года возглавлял Калининградскую железную дорогу, с 2006 - Дирекцию железнодорожных вокзалов. Виктор Будовский имеет множество наград, в числе которых "Почетный работник транспорта России", "Почетный железнодорожник", общественные награды.

Как уточняет ведомственное издание "Гудок", смерть именитого железнодорожника была скоропостижной.

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ИСТОЧНИК KP.RU