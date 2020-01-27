737 орловцев предпенсионного возраста получили новые специальности
Сегодня, 27 января, в областном правительстве прошло аппаратное совещание. В центре внимания оказалась подведение итогов профессионального обучения и дополнительного образование для «пред-пенсионеров».
По данным Ирины Гаврилиной, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, в 2019 году новые специальности получили 737 человек.
- Само обучение проходило по 72 профессиям. Это бухгалтеры, специалисты по информационным ресурсам, государственному и муниципальному управлению, закупкам, документоведы, флористы, операторы котельной и охранники, - рассказала Ирина Гаврилина.
В этом году профессиональное обучение смогут получить и орловцы в возрасте 50-ти лет и старше. В текущем году на обучение запланировано направить не менее 223 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU