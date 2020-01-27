2020-01-27T15:11:11+03:00
Общество

737 орловцев предпенсионного возраста получили новые специальности

В этом году пройти обучение смогут 223 человека от 50 лет и старше
Наталья Меркулова
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737 орловцев предпенсионного возраста получили новые специальности737 орловцев предпенсионного возраста получили новые специальностиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 27 января, в областном правительстве прошло аппаратное совещание. В центре внимания оказалась подведение итогов профессионального обучения и дополнительного образование для «пред-пенсионеров».

По данным Ирины Гаврилиной, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, в 2019 году новые специальности получили 737 человек.

- Само обучение проходило по 72 профессиям. Это бухгалтеры, специалисты по информационным ресурсам, государственному и муниципальному управлению, закупкам, документоведы, флористы, операторы котельной и охранники, - рассказала Ирина Гаврилина.

В этом году профессиональное обучение смогут получить и орловцы в возрасте 50-ти лет и старше. В текущем году на обучение запланировано направить не менее 223 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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