В Орле отметили 70-летие ректора ОГИК Николая Паршикова

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:15:21+03:00

Руководитель вуза вышел на сцену не только, чтобы принять поздравления, но и спеть

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В воскресенье, 26 января, в Орловском институте культуры прошел праздничный концерт «Пусть снисходительная юность свой суд над зрелостью вершит», посвященный ректору Николаю Паршикову. Концертный зал заполнили студенты, выпускники, коллеги, друзья руководителя вуза.

В честь ректора ОГИК прошел праздничный концертФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Творческая молодежь порадовали юбиляра и гостей праздника зажигательной программой, которая рассказывала о том, какой путь прошел Николай Паршиков прежде, чем стал ректором. Да и сам он не выдержал и вышел на сцену, чтобы спеть «Я люблю тебя жизнь» и станцевать под бурные аплодисменты.

На сцене драйв, в зрительном зале восторг!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошлось и без поздравлений и благодарностей от коллег «по цеху» и первые лица области и города.

- Вас знают как истинного патриота, профессионала высочайшего уровня, опытного и талантливого руководителя, посвятившего свою жизнь сохранению нашей национальной культуры. Вы по праву вошли в число наиболее авторитетных специалистов в этой важнейшей сфере и добились заслуженного признания, - передал свои поздравления губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Николай Паршиков вышел на сцену не только, чтобы принять поздравления, но и спетьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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