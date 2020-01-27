2020-01-27T14:15:21+03:00
Общество

В Орле отметили 70-летие ректора ОГИК Николая Паршикова

Руководитель вуза вышел на сцену не только, чтобы принять поздравления, но и спеть
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле отметили 70-летие ректора ОГИК Николая ПаршиковаВ Орле отметили 70-летие ректора ОГИК Николая ПаршиковаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 26 января, в Орловском институте культуры прошел праздничный концерт «Пусть снисходительная юность свой суд над зрелостью вершит», посвященный ректору Николаю Паршикову. Концертный зал заполнили студенты, выпускники, коллеги, друзья руководителя вуза.

В честь ректора ОГИК прошел праздничный концерт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В честь ректора ОГИК прошел праздничный концертФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Творческая молодежь порадовали юбиляра и гостей праздника зажигательной программой, которая рассказывала о том, какой путь прошел Николай Паршиков прежде, чем стал ректором. Да и сам он не выдержал и вышел на сцену, чтобы спеть «Я люблю тебя жизнь» и станцевать под бурные аплодисменты.

На сцене драйв, в зрительном зале восторг! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сцене драйв, в зрительном зале восторг!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошлось и без поздравлений и благодарностей от коллег «по цеху» и первые лица области и города.

- Вас знают как истинного патриота, профессионала высочайшего уровня, опытного и талантливого руководителя, посвятившего свою жизнь сохранению нашей национальной культуры. Вы по праву вошли в число наиболее авторитетных специалистов в этой важнейшей сфере и добились заслуженного признания, - передал свои поздравления губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Николай Паршиков вышел на сцену не только, чтобы принять поздравления, но и спеть Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Николай Паршиков вышел на сцену не только, чтобы принять поздравления, но и спетьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловские следователи раскрыли почти два десятка преступлений из прошлого
Ушел из жизни экс-начальник железнодорожной станции Орел
737 орловцев предпенсионного возраста получили новые специальности
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Орле отметили 70-летие ректора ОГИК Николая Паршикова
В Орле появятся новые парковки
Под Орлом «по горячим следам» задержали мужчину, угнавшего «Фольксваген»
В Орле прошла акция «Блокадный хлеб»
В Орловской области два человека пострадали после переворота «Ваза» в кювет
Орловцев приглашают на премьеру спектакля "Фотоаппараты"
В Орловской области прошел фестиваль гречневой каши
В Орле пенсионер нарушил ПДД и попал под машину
В Орловской области после столкновения иномарки со световой опорой погибла пожилая пассажирка
В Орле две пенсионерки остались без сбережений после «проверки счетчика»
На новой рабочей неделе в Орле будет мокрый снег и перепады давления
В Орле пройдет молодежный исторический квест «Блокадный Ленинград»