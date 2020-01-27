В Орле появятся новые парковки

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:31:39+03:00

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В Орле утвердили муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети на 2020-2022 годы». За это время городские власти планируют отремонтировать и благоустроить 22 объекта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на 11 улицах неровности заполнят асфальтобетонным гранулятом, на еще семь в этом году приведут в порядок тротуары.

Кроме того, в программе предусмотрено появление парковки на улице Правый берег реки Орлик в районе скверов Маяковского и Лескова, а также в районе дома № 2 по улице 1-ой Пушкарной.

- Ремонт улично-дорожной сети в 2020 году будет производиться за счет финансирования из средств Дорожного фонда региона и из бюджета города. Площадь отремонтированных объектов составит 46 923 кв. м., - пояснили «КП» в администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU