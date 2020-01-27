В Орле появятся новые парковки
В Орле утвердили муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети на 2020-2022 годы». За это время городские власти планируют отремонтировать и благоустроить 22 объекта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на 11 улицах неровности заполнят асфальтобетонным гранулятом, на еще семь в этом году приведут в порядок тротуары.
Кроме того, в программе предусмотрено появление парковки на улице Правый берег реки Орлик в районе скверов Маяковского и Лескова, а также в районе дома № 2 по улице 1-ой Пушкарной.
- Ремонт улично-дорожной сети в 2020 году будет производиться за счет финансирования из средств Дорожного фонда региона и из бюджета города. Площадь отремонтированных объектов составит 46 923 кв. м., - пояснили «КП» в администрации Орла.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»