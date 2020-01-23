По факту гибели девочки на железной дороге под Орлом началась доследственная проверка СК

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 января, примерно в 15:23 на перегоне станции «Стальной конь-Орёл» Московской железной дороги произошла трагедия, обернувшаяся гибелью 12-летней девочки.

По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте и при этом слушала музыку в наушниках. Бригада пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург-Белгород» попыталась остановить состав, но все же смертельное столкновение произошло.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» в ведомстве.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU