По факту гибели девочки на железной дороге под Орлом началась доследственная проверка СК
Вчера, 22 января, примерно в 15:23 на перегоне станции «Стальной конь-Орёл» Московской железной дороги произошла трагедия, обернувшаяся гибелью 12-летней девочки.
По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте и при этом слушала музыку в наушниках. Бригада пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург-Белгород» попыталась остановить состав, но все же смертельное столкновение произошло.
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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