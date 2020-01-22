2020-01-22T14:21:17+03:00
Общество

В Орле началась проверка муниципальных квартир

Под особое внимание попали должники по квартплате
Наталья Меркулова
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В Орле началась проверка муниципальных квартирВ Орле началась проверка муниципальных квартирФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 21 января, прошло профильное заседание Орловского городского комитета. В центре внимания оказалось состояние квартир, находящихся в собственности муниципалитета и переданных горожанам по договору соцмайма.

Таким жилых помещений в Орле 9 тысяч 683. Сейчас идет их полная инвентаризация. По данным замначальника Управления муниципального имущества и землепользования Маргариты Савельевой, из них проверено уже 1 тысяча 340.

В результате выявлено 12 квартир, в которых никто не живет. Еще 900 жилых помещений были приватизировано и Управлению предстоит исключить их из реестра муниципального имущества.

- Остается еще более 400 муниципальных квартир, в которых владельцы накапливают долги. Некоторые из них передавали 40 лет назад в соцнайм одному человеку, а сегодня в той квартире живет кто-то другой и накапливает задолженность. Администрации надо начинать работу по освобождению таких помещений, — отметил депутат горсовета Александр Головин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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