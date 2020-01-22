Безработный орловец в поезде украл телефон у жителя Белгорода

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:48:58+03:00

Орловец не растерялся и присвоил в поезде чужой мобильник Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мужчина втерся в доверие к попутчику и решил поживиться чужим гаджетом

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Орловские транспортные полицейские вернули жителю Белгорода украденный у него жителем Мценска телефон. Безработный орловец в поезде втерся в доверие к попутчику и позарился на чужой гаджет. Перед искушением поживиться чужим мобильником он не устоял.

52-летний житель Белгородской области ехал в поезде "Белгород-Санкт-Петербург". В Орле они обратился за помощью к полицейским: в поезде он лишился своего мобильника. Сотрудники органов правопорядка взялись за розыск вора. Как оказалось, телефон присвоил 62-летний амчанин: кражу он совершил когда его попутчик уснул.

- Дознанием линейного отдела МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято, - прокомментировали инцидент корреспонденту "КП" в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел.

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ИСТОЧНИК KP.RU