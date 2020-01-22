Орловец, попавшийся на вырубке деревьев, заплатит штраф 700 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:46:10+03:00

Мужчина хотел запастись дровами, а в итоге стал фигурантом уголовного дела

Изменить размер текста: A A

В Залегощенском районе под суд попал местный житель, который хотел запастись дровами для отопления своего дома. Однако сделал он это незаконным способом, за что и стал фигурантом уголовного дела.

Орловец устроил рубку деревьев в лесозащитной полосе вдоль отвода железнодорожных путей. Под топор попали восемь дубов и две липы. Затем мужчина пригнал трактор с прицепом и увез часть добычи домой. Полицейским он попался, когда делал уже второй рейс.

- С учетом всех обстоятельств, суд назначил орловцу наказание виде 2 лет лишения свободы условно. Также ему предстоит возместить ущерб на сумму 683 тысячи 352 рубля, - рассказали «КП» в пресс-службе Залегощенского районного суда.

Напомним, всего в прошлом году было выявлено 8 фактов незаконной рубки древесины.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU