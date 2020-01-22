Орловец, попавшийся на вырубке деревьев, заплатит штраф 700 тысяч рублей
В Залегощенском районе под суд попал местный житель, который хотел запастись дровами для отопления своего дома. Однако сделал он это незаконным способом, за что и стал фигурантом уголовного дела.
Орловец устроил рубку деревьев в лесозащитной полосе вдоль отвода железнодорожных путей. Под топор попали восемь дубов и две липы. Затем мужчина пригнал трактор с прицепом и увез часть добычи домой. Полицейским он попался, когда делал уже второй рейс.
- С учетом всех обстоятельств, суд назначил орловцу наказание виде 2 лет лишения свободы условно. Также ему предстоит возместить ущерб на сумму 683 тысячи 352 рубля, - рассказали «КП» в пресс-службе Залегощенского районного суда.
Напомним, всего в прошлом году было выявлено 8 фактов незаконной рубки древесины.
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ИСТОЧНИК KP.RU