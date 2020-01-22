В Орле жители улицы Маринченко временно останутся без воды

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:13:13+03:00

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Сегодня, 22 января, в Орле жители улицы Маринченко останутся без воды с девяти утра. Это коснется домов №18, 20, 22 и 24.

Перекрытие водоснабжения в связи с ходом аварийно-восстановительных работ - замене транзитной водопроводной сети.

По информации диспетчера МПП ВКХ «Орёлводоканал», вода начнет поступит в квартиры орловцев в шесть часов вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU